L'Auser dona due computer portatili alla scuola

Mercoledì mattina il referente dell’Auser di Bagnacavallo Fiorenzo Parrucci ha consegnato al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Berti Moreno Folli due computer portatili donati dall’associazione per l’anno scolastico 2020-21. Era presente il vicesindaco Ada Sangiorgi. I computer, per un valore di circa 700 euro, sono stati acquistati grazie ai servizi svolti dai volontari dell’associazione nel corso dell’anno, in particolare grazie alle attività di vigilanza presso il Museo Civico delle Cappuccine e presso le mostre allestite all’ex Convento di San Francesco. I computer portatili saranno impiegati per la didattica digitale proposta dall’Istituto Berti. All’Auser sono andati i ringraziamenti del dirigente Folli e del vicesindaco Sangiorgi.