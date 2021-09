L'Auser dona una carrozzina basculante alla casa di riposo

L’aiuto alla struttura di cura per anziani proseguirà, nei prossimi mesi, prendendo in carico la cura e la sistemazione delle piante e del cortile interno

Il circolo Auser Volontariato di Fusignano continua a sostenere la comunità locale, impegnando in prima persona i propri volontari, tra le tante attività, anche nel sostegno quotidiano della Casa di riposo “Giovannardi e Vecchi”, per garantire e facilitare i colloqui tra gli ospiti e i familiari, nel rispetto delle regole anti-Covid.

Oltre all’impegno umano, Auser Fusignano ha sostenuto il benessere degli ospiti, aumentando sensibilmente l’entità della donazione annua, grazie alla quale è stato possibile rifornire la struttura di una carrozzina basculante, che consente il cambio di posizione, due carrozzine standard, 4 cuscini antidecubito e altro materiale sanitario utile al benessere degli ospiti.

Il materiale è stato consegnato martedì. Per Auser Fusignano erano presenti Adriano Matulli e Valter Martini, nuovo coordinatore del circolo. Hanno accolto la donazione Achille Bezzi, responsabile della struttura, Anna Ranieri, responsabile dell’assistenza anziani, Chiara Bagnari, animatrice e Laura Taglioli, terapista. L’aiuto alla struttura di cura per anziani proseguirà, nei prossimi mesi, prendendo in carico la cura e la sistemazione delle piante e del cortile interno, che sarà affidata, a spese di Auser, a un’impresa specializzata, non appena la Regione darà il via libera.