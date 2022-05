L'Avis di Casola compie 60 anni: festa, pranzo e premi per celebrare l'anniversario

Domenica 5 giugno, con il Patrocinio del Comune di Casola Valsenio, si terranno i festeggiamenti per il 60esimo anniversario della fondazione dell’Avis di Casola Valsenio. Il programma prevede, alle ore 11.00 la celebrazione della S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Casola Valsenio e, a seguire, il pranzo a menù fisso nella tensostruttura della Pro Loco e delle Associazioni (Viale D. Neri 1/n). A partire dalle 15:00, sempre presso la tensostruttura, avrà inizio la cerimonia per celebrare il traguardo di 60 anni di attività dell’AVIS casolana, aperta dai saluti delle autorità e durante la quale saranno consegnati i premi e gli attestati per i donatori emeriti.