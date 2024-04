L'Avis dona una carrozzina pieghevole per gli ospiti della casa di riposo

Venerdì mattina l’Avis ha consegnato alla Casa residenza anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo una carrozzina pieghevole ad autospinta, ausilio particolarmente utile per gli ospiti della struttura. Erano presenti il presidente Avis di Bagnacavallo Cesare Giorgi accanto alla signora Laura Gagliardi, la cui donazione in memoria della madre Maria Arcuri ha reso possibile l’acquisto della carrozzina da parte dell’Avis.

Alla consegna sono intervenuti inoltre la coordinatrice della struttura Antonella Gavelli e gli operatori. All’Avis e alla signora Gagliardi è andato il ringraziamento dell’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e della direttrice Monica Tagliavini.

La carrozzina, progettata con telaio in alluminio pieghevole, viene utilizzata per pazienti con deficit motori a causa di diverse patologie; grazie alla sua struttura pieghevole e al materiale leggero ma resistente è ideale per ogni tipo di spostamento ed è utilizzabile per la maggior parte dei pazienti presenti nella struttura di Bagnacavallo.