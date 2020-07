L'azienda dolciaria dona 150 colombe alla parrocchia per i più bisognosi

La Flamigni srl di Forlì, azienda dolciaria attiva dal 1930, ha donato nei giorni scorsi 150 colombe pasquali alla parrocchia di Santo Stefano di Cotignola. I rinomati prodotti da forno, in perfetto stato di conservazione, rappresentano un eccesso di produzione effetto della quarantena e saranno distribuiti nei prossimi giorni alle famiglie bisognose aiutate dalla parrocchia, evitando al contempo uno spreco di cibo. “Ringrazio l’azienda Flamigni per questa donazione - ha dichiarato il parroco Don Stefano Vecchi - Questo gesto ci consentirà di regalare un dolce di qualità alle famiglie più in difficoltà nel territorio”.

