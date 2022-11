L'azienda dona 500mila dollari agli sfollati in Ucraina: e i dipendenti distribuiscono pasti alla Mensa di San Rocco

Bunge, azienda leader mondiale nel settore agroalimentare e dei mangimi essenziali per animali, ha annunciato nel mese di ottobre l’avvio di un programma di volontariato globale e di sostegno filantropico per far fronte alla crescente insicurezza alimentare e alle esigenze umanitarie in tutto il mondo. Quest'anno Bunge ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Alimentazione organizzando raccolte di cibo e attività di volontariato presso i banchi alimentari, e sostenendo i gruppi locali impegnati nella lotta contro la fame e per l’accesso al cibo.

A Ravenna, i dipendenti Bunge hanno prestato servizio di volontariato presso la Mensa di Fraternità Borgo San Rocco il 22 e il 29 ottobre per la preparazione e la distribuzione di pasti a persone e famiglie bisognose e in situazione di disagio sociale. Complessivamente, più di 30 siti in tutto il mondo in cui l'azienda è presente, hanno ospitato eventi di volontariato, tra cui St. Louis, Missouri - la sede centrale a livello globale di Bunge - e diversi siti in Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, Brasile, Argentina, Singapore, Malesia, e Canada.

"I disagi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni hanno dimostrato quanto i nostri sistemi alimentari globali possano essere fragili, ed evidenziano l'urgente necessità di una maggiore resilienza. La nostra capacità di utilizzare le dimensioni e la rilevanza di Bunge a fini benefici è una parte fondamentale del ruolo che svolgiamo, non solo a livello globale ma anche nelle comunità del mondo in cui operiamo per fornire soluzioni alimentari. La dedizione dei nostri dipendenti è stata fonte di ispirazione. Siamo molto orgogliosi dei nostri team e del loro impegno nel sostenere le comunità in cui vivono e lavorano", ha dichiarato Rob Coviello, Chief Sustainability Officer and Government Affairs di Bunge.

Come parte di questo impegno, Bunge donerà 500.000 dollari a Vostok-SOS, un'organizzazione con sede in Ucraina che fornisce aiuti alle persone sfollate nell’omonima regione. Questa donazione filantropica si aggiunge ai precedenti contributi alimentari e al sostegno monetario di Bunge, per un totale di un milione di dollari destinati al Programma Alimentare Mondiale (PAM) e a Vostok-SOS.

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione è una giornata internazionale istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) per promuovere la consapevolezza e l'azione globale a favore di coloro che soffrono la fame. Secondo la FAO, si stima che nel 2021 tra i 702 e gli 828 milioni di persone siano state colpite da carestia - un numero che è cresciuto di circa 150 milioni dallo scoppio della pandemia Covid.