L'azienda dona dispenser per gel igienizzante alle scuole di Lugo

In una fase così difficile per la società nel suo complesso e per alcuni settori in particolare, il mondo produttivo dell’industria locale si muove con gesti concreti, nel limite delle proprie possibilità, in favore di chi lo necessita. E proprio parlando di gesti concreti e tangibili, lunedì mattina è avvenuta la consegna di quattro dispenser “Pompito”, prodotti dalla Ste.Mi, azienda specializzata nel taglio laser di tubi e lamiere con sede a Sant’Agata sul Santerno, donati ad altrettanti istituti scolastici di Lugo e messi completamente a disposizione di studenti, docenti, dirigenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

I dispenser, tutti personalizzati con il logo del rispettivo Istituto Comprensivo disegnato al laser sulla struttura in acciaio, sono stati consegnati gratuitamente alle scuole Secondarie di Primo Grado F. Baracca e Gherardi, oltre che alle scuole Primarie Codazzi e Garibaldi. Al momento della consegna ufficiale dei dispenser hanno preso parte Luigi Pezzi, assessore alla Scuola del Comune di Lugo, Stefano Minghetti, titolare della Ste.Mi, e le due dirigenti scolastiche degli Istituti Comprensivi Lugo 1 e Lugo 2, rispettivamente Ornella Greco e Federica Serenari.

“È un momento delicato per tutti – spiega Stefano Minghetti, titolare della Ste.Mi e ideatore di Pompito insieme alla sua famiglia e allo staff aziendale – e credo sia giusto che ognuno debba fare la propria parte per contribuire alle diverse necessità del territorio. In questi mesi abbiamo lavorato molto sul prototipo di un dispenser che non necessiti di manutenzione e che garantisca igiene assoluta e funzionamento duraturo. È nato così Pompito, e se da un lato la sua commercializzazione è in fase di decollo, dall’altra abbiamo pensato di donarne alcuni esemplari a realtà che, proprio in questa fase, necessitano di sicurezza e supporto. Siamo felici di poter contribuire in questo modo al rispetto dei protocolli scolastici a garanzia dei bambini e dei ragazzi di Lugo”.

“La donazione dell'azienda Ste.Mi – spiega Luigi Pezzi, assessore alla Scuola del Comune di Lugo – dimostra come tutti possano dare un contributo essenziale per fare comunità. Ognuno con i propri mezzi e con le proprie competenze. Ringrazio davvero Stefano Minghetti per aver scelto di donare gratuitamente un prodotto della sua azienda alle scuole di Lugo, partendo dalla volontà di rendersi utile alla comunità in cui vive e lavora. Sono convinto che azioni come la sua, e come le tante altre alle quali abbiamo assistito negli ultimi mesi, possano essere di esempio per tutti. Mi auguro altresì che iniziative simili contribuiscano a dare visibilità a queste aziende, così da dare supporto ad attività locali attente al proprio territorio”.