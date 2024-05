L'azienda dona il 2 x mille alla Protezione Civile per acquistare nuovi mezzi all'avanguardia

Oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi a Bagnacavallo nella base Orione della Protezione Civile, Icel scpa ha formalizzato la consegna di mezzi altamente specializzati alla Protezione Civile della Bassa Romagna, rafforzando significativamente le capacità di intervento della regione in situazioni di emergenza. Questa iniziativa è stata resa possibile attraverso il contributo decisivo del 2x1000 del fatturato dell’azienda del periodo giugno-dicembre 2023, ammontante a 242.000 euro, dimostrando il forte impegno di Icel verso la comunità locale.

All'evento hanno partecipato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, la Presidente dell'Unione Bassa Romagna Eleonora Proni, il presidente di Icel Mirco Lacchini, il vicepresidente Alberto Lanconelli, i sindaci dei nove comuni della Bassa Romagna e David Minguzzi, responsabile del Coordinamento della Protezione Civile Bassa Romagna. Anche Irene Priolo, vicepresidentessa e assessora regionale alla Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, ha presenziato alla cerimonia, segnando la sua importanza per il territorio.

Le risorse fornite hanno permesso l'acquisto di tre Toyota Hilux Double Cab 4x4, equipaggiati con tecnologie di ultima generazione, tra cui sistemi amplivoce ad alta potenza per comunicazioni urgenti, verricelli di soccorso, sistemi di aspirazione e moduli antincendio intercambiabili. Questi veicoli serviranno sia per operazioni di routine che per interventi d'emergenza nei comuni di Cotignola, Conselice e Bagnacavallo. Inoltre, sono stati acquistati anche accessori essenziali come motoseghe, motopompe per l'aspirazione di acqua e fango, e radio per la comunicazione tra i diversi gruppi di protezione civile. Completano l'arsenale due gommoni di soccorso, parte di un progetto sperimentale per formare una squadra fluviale specializzata.

Nel corso della cerimonia, il presidente Mirco Lacchini ha dichiarato: "Questo gesto di supporto alla Protezione Civile della Bassa Romagna non è solo un riflesso della nostra responsabilità sociale come azienda, ma testimonia anche il nostro profondo legame con questo territorio. In Icel crediamo fermamente che investire nella sicurezza e nel benessere della nostra comunità sia fondamentale".

Durante la cerimonia di consegna dei mezzi di soccorso alla Protezione Civile della Bassa Romagna, il Prefetto Castrese De Rosa ha espresso il suo profondo apprezzamento per l'impegno dimostrato dalla comunità locale e dalle aziende nel rispondere alle emergenze. "È doveroso riconoscere il ruolo di aziende leader come Icel, che insieme ai comuni, ai volontari e ai cittadini del territorio, hanno dimostrato una capacità eccezionale di fare rete e di sostegno reciproco nei momenti di bisogno - ha affermato il Prefetto ricordando con emozione i giorni dell'alluvione che ha colpito duramente la regione, sottolineando come la solidarietà mostrata abbia alleggerito il peso della sofferenza collettiva - Vedere come tutti, dai volontari ai grandi nomi dell'industria locale come Icel, hanno preso su di sé una parte di quel peso è una testimonianza vivente dello spirito di comunità che anima la nostra costituzione". Il Prefetto ha inoltre evidenziato l'importanza delle istituzioni locali nel tessuto costituzionale dell'Italia, riferendosi all'articolo 114 della Costituzione Italiana. "Il nostro sistema è policentrico e pone i comuni alla base della sua struttura, dimostrando l'importanza fondamentale delle comunità locali nel contribuire al benessere collettivo" ha concluso De Rosa, lodando tutti i partecipanti per il loro impegno e dedizione.

"In questa cerimonia significativa, desidero unirmi al Prefetto e ai sindaci della Bassa - ha dichiarato Priolo - per esprimere la mia più sincera gratitudine a Icel e a tutti i volontari che hanno dimostrato una notevole unità e forza nel nostro territorio. La risposta coordinata e l'impegno collettivo mostrati durante e dopo l'alluvione sottolineano la resilienza e la capacità straordinaria del nostro sistema paese. Il DNA del nostro territorio ha una volta di più dimostrato di possedere una capacità straordinaria di reagire e adattarsi rapidamente alle situazioni di crisi, evidenziando l'importanza della solidarietà e della collaborazione tra le aziende, le autorità locali e i cittadini. Le azioni compiute da Icel, in particolare, riflettono il profondo legame dell'azienda con la comunità e il suo continuo impegno a fare la differenza nella vita delle persone, specialmente nei momenti più critici. Questo tipo di leadership e responsabilità sociale è un esempio luminoso per tutte le aziende e sottolinea il valore di lavorare insieme per il bene comune".

La cerimonia ha segnato un momento significativo di riconoscimento per tutti coloro che hanno contribuito alla ricostruzione e al sostegno della Bassa Romagna in seguito agli eventi devastanti, consolidando ulteriormente il legame tra le imprese, le istituzioni e i cittadini del territorio. Al termine in segno simbolico le tre chiavi dei mezzi sono state donate ai volontari della Protezione Civile.