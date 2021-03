L'azienda dona tablet agli alunni per la didattica a distanza

Camst, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, ha scelto di essere al fianco delle famiglie che, a causa della pandemia, stanno vivendo nuove complicazioni dovute all’attivazione della didattica a distanza in diverse zone d’Italia. Grazie alle donazioni dei colleghi, incrementate poi dalla cooperativa, l'azienda ha donato 100 tablet a bambini e ragazzi, figli di dipendenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado tra gli 11 e i 14 anni, che non avrebbero avuto gli strumenti adeguati per seguire le lezioni a distanza. Dei 100 tablet, 6 sono stati consegnati nella provincia di Ravenna.

“I più giovani stanno affrontando grandi difficoltà a causa della pandemia e speriamo che questo piccolo gesto possa aiutarli a ritrovare un po’ di normalità nella loro giornata, grazie al dialogo con compagni e insegnanti – commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst . È giusto che tutti gli studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni a distanza con serenità e con strumenti adeguati e siamo contenti che l’azienda sia riuscita a rispondere a tutte le richieste arrivate dei dipendenti”.