L'azienda dona un atomizzatore per disinfettare la casa di riposo

Martedì presso la sede di Focaccia Group è stato consegnato alla Presidente dell’Asp di Cervia Fabiola Gardelli un atomizzatore al perossido di idrogeno, adatto a disinfettare ogni tipo di locale in modo veloce, sicuro e senza residui tossici per le persone e l’ambiente.

Le Assessore Bianca Maria Manzi e Michela Brunelli hanno dichiarato: “Questa donazione alla Casa di riposo Busignani da parte della ditta Focaccia Group, dimostra profonda attenzione e sensibilità nei confronti della nostra città. La residenza è una struttura di particolare importanza per il nostro territorio, accoglie gli anziani più bisognosi, ed è un riferimento per tante famiglie che necessitano di assistenza per i loro cari. In questi momenti difficili queste nobili azioni infondono fiducia e speranza e dimostrano quanto siano profondi i valori della nostra comunità. L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente la ditta per questa generosa iniziativa degna di lode e di grande valore civico".

“L’atomizzatore sarà utilizzato alla Casa Residenza Ferdinando Busignani gestita da Asp nel Comune di Cervia - specifica la Presidente dell’Azienda Asp Avvocata Fabiola Gardelli - Il “Busignani” è conosciuto da tutti a Cervia ed è sempre stato aperto ai cittadini, alle scuole, alle associazioni. Purtroppo, questo terribile momento di pandemia ci ha costretto a chiuderci per la sicurezza di ospiti e lavoratori. Ci rincuora che la città non si sia dimenticata dei suoi cittadini più fragili. Non vediamo l'ora di poterci riaprire all’abbraccio di chi ci vuole bene”.