L'azienda forma e assume 30 nuovi dipendenti: presentazione del progetto online

Deco Industrie forma e assume 30 nuovi dipendenti. Randstad Ravenna, in collaborazione con il Centro per l’impiego, promuove martedì 7 giugno alle 17:00 la presentazione online del progetto di formazione e assunzione di 30 addetti alla produzione e al confezionamento alimentare. La sede di lavoro è San Michele dove è collocato uno degli stabilimenti dell’azienda Deco Industrie, leader nella produzione di prodotti da forno.

Non è richiesta esperienza pregressa nel settore. È necessario essere disponibili a svolgere turni articolati nell’arco delle 24 ore ed essere in grado di raggiungere la sede dello stabilimento, non collegata con i mezzi pubblici negli orari serali e notturni. Il progetto si articola in un corso gratuito di 32 ore, finanziato da Forma.Temp, che consente anche di ottenere gratuitamente l'attestato HACCP (obbligatorio per chi lavora nel settore alimentare) e l’attestato di Sicurezza generale. Successivamente è prevista l’assunzione con contratto di somministrazione.

Per partecipare alla presentazione online occorre avere un dispositivo mobile (smartphone, tablet) o un pc con connessione Internet, e compilare questo form di registrazione. Per informazioni contattare: Randstad Ravenna: 0544/1676001, ravenna.account@randstad.it; Centro per l’impiego di Ravenna: 0544/457639, impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it.