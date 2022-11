L'azienda forma e assume giovani elettricisti: come partecipare al corso gratuito

Randstad Ravenna, in collaborazione con il Centro per l'impiego, promuove per giovedì 10 novembre alle ore 15 un webinar online del progetto di formazione e assunzione per elettrostrumentisti realizzato in collaborazione con Biesse Sistemi, azienda operante nel settore degli impianti elettrici industriali. E’ rivolto a non occupati (preferibilmente under 30), con competenze da studio o da lavoro in ambito elettrico, e si articola in un corso gratuito di 120 ore, finanziato da Forma.Temp, a cui farà seguito l'assunzione contratto di somministrazione preferibilmente in apprendistato.

Per partecipare al recruiting day online occorre avere uno smartphone, o un tablet o un pc con connessione ad Internet, e richiedere il form di iscrizione all’evento. Per informazioni contattare: Randstad Ravenna: 0544/1676001, ravenna.account@randstad.it; Centro per l'impiego di Ravenna: 0544/457611, impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it.