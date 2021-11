L'azienda premia gli studenti migliori con borse di studio da 1500 euro

Quattro borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli: prosegue il progetto di Mmb Software dedicato alla formazione dei giovani del territorio. Venerdì l’azienda faentina ha infatti consegnato a quattro studenti dell’Istituto di istruzione Itip "Luigi Bucci" di Faenza altrettante borse di studio da 1.500 euro ciascuna. Alla premiazione erano presenti la responsabile delle Risorse Umane di Mmb Software Marianna Donati e il vice Preside Antonio Piazza, che hanno consegnato agli studenti il simbolico assegno.

I ragazzi premiati sono Christian Ballardini della classe 5°A Elettronica, Carlo Gallegati e Sara Luna Lamberti della classe 5°B Elettronica e Matteo Rondinini della classe 5°B Informatica. La selezione dei premiati è stata effettuata tra gli studenti più meritevoli della Sezione Tecnica indirizzo Elettronica e della Sezione Informatica, iscritti ad una facoltà universitaria, per supportarli nel proseguimento del loro percorso di studi.

“È un onore per Mmb Software dare il proprio contributo alla formazione di giovani del territorio - spiega l’amministratore unico dell’azienda Omar Montanari -. La scelta di destinare le borse di studio ai ragazzi per consentire loro di proseguire la propria istruzione è nata dalla volontà di puntare su due valori per noi fondamentali: merito e formazione. Auguro a tutti gli studenti di riuscire a realizzare i loro sogni e nel nostro piccolo speriamo che questo contributo possa rappresentare un ulteriore opportunità per riuscirci”.