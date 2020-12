L'azienda rinuncia alla cena di Natale e dona un pc all'ospedale

Proseguono le donazioni e la vicinanza espessa a professionisti e operatori sanitari. Luca Casadei, capo distetto zona Forlì-Ravenna-Ferrara dell’azienda Vorwerk Folletto, insieme a tutti i suoi 20 collaboratori e in considerazione dell'emergenza Covid-19 ha devoluto la somma annualmente utilizzata per la cena aziendale natalizia all'ospedale di Ravenna, così da poter acquistare una postazione pc (composta da computer, tastiera, schermo e stampante). La consegna del materiale è avvenuta mercoledì presso la direzione medica del nosocomio ravennate.

La postazione pc sarà utilizzata dai medici dell’Ausl della Romagna - ambito di Ravenna per le indagini epidemiologiche finalizzate al contrasto della diffusione dell’epidemia Covid-19, all’interno del personale sanitario in forza all'ospedale Santa Maria delle Croci. La vicinanza del mondo imprenditoriale locale rappresenta, per tutti i professionisti della sanità a tutt’oggi ancora impegnati al massimo nella lotta al contrasto della pandemia, un prezioso incoraggiamento alla resistenza, nell’attesa che si profili l’avvio della campagna di vaccinazione che rappresenta un passo in avanti, insieme all’impegno di ciascuno a continuare a osservare comportamenti adeguati.