L'educatrice-consigliera si vaccina contro il Covid: "Protegge i bimbi e tutti noi"

Continua la campagna vaccinale anticovid nel ravennate. Tra le persone che si sono sottoposte al vaccino in questa prima fase, lunedì c'è anche Irene Silvestroni, educatrice professionale in neuropsichiatria infantile ambito di Ravenna e Russi e consigliera comunale della lista Insieme per Russi. "Ha deciso di proteggere i “suoi” bimbi e tutti noi vaccinandosi contro il Covid-19 - spiegano dal Comune di Russi - Le siamo grati per questo gesto di rispetto verso il prossimo e di grande responsabilità".