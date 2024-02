L’educazione ambientale torna sui banchi per quasi 10mila studenti del Ravennate

Sono partite venerdì in due scuole di Ravenna le prime attività de ‘La Grande Macchina del Mondo’, il progetto di educazione ambientale di Hera rivolto ad alunni e studenti dai 4 ai 13 anni, sul quale la multiutility investe da quasi 20 anni, integrando i programmi scolastici per affiancare insegnanti e studenti nell’approfondimento di temi urgenti e di grande attualità come l’economia circolare, il risparmio delle risorse, il riciclo, la raccolta dei rifiuti, il cambiamento climatico e l’innovazione scientifica.

I temi più gettonati di questa edizione sono l’ambiente e la sostenibilità: infatti domani si comincia, presso due scuole secondarie di I grado, con il laboratorio “Copiando si impara”, che coinvolgerà la terza B della Mario Montanari e la seconda E della Randi. I ragazzi, grazie alle attività sviluppate nel laboratorio, hanno l’opportunità di affacciarsi all’affascinante mondo della biomimetica - il diffuso settore della ricerca ispirato alle soluzioni escogitate in natura, da vegetali e animali, per rendere i processi e i prodotti dell'uomo più sostenibili - per migliorare la propria condizione sul Pianeta ispirandosi a ciò che la natura mette a disposizione. In tutta la provincia di Ravenna complessivamente il progetto interesserà 122 fra scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per un totale di 9.819 studenti e 457classi (di cui quasi 4.871 solo a Ravenna, con 55 scuole e 222 classi coinvolte).