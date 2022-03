L'Emporio Solidale di Cervia si trasferisce nella nuova sede

Dal percorso di coprogettazione condotto dall’amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione di una ventina di soggetti attivi sul territorio cervese (associazioni, parrocchie, cooperative, enti di formazione, imprenditori), è nato il progetto Cervia Social Food, che a breve verrà presentato alla città. La prima azione del progetto che viene realizzata è la nuova sede dell’Emporio solidale.

Dopo alcuni anni di attività nella sede dì Montaletto, da venerdì 15 aprile la nuova sede dell’Emporio solidale sarà in via Levico al civico 23, all’interno degli spazi messi a disposizione dalla cooperativa sociale San Vitale, referente del nuovo progetto dal gruppo dei coprogettanti dì Cervia Social Food. Gli orari e la modalità di accesso restano confermati.

L’Emporio solidale è un servizio inclusivo, dove i cittadini con fragilità possono svolgere attività di volontariato ed acquistare beni alimentari con strumenti differenti dalla moneta. L’Emporio è aperto anche alle realtà imprenditoriali e di volontariato, singole ed associate della comunità cervese con cui collabora proficuamente e dalle quali ha sempre ricevuto molto.

L’Assessore Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “L’Emporio solidale riapre nella nuova sede in continuità con i principi e i valori di aiuto ai bisogni sociali finora sostenuti, ma con il valore aggiunto della collaborazione con i ragazzi disabili coinvolti nei servizi diurni della cooperativa San Vitale. Ringraziamo per il contributo alla gestione di questi anni il Coordinamento del Volontariato e chi si è reso disponibile attraverso la manifestazione d'interesse per far proseguire questo progetto”.