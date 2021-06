L'Enpa: "Gattina ferita gravemente da uno sparo di carabina"

L'episodio risale alla sera di alcuni giorni fa quando il proprietario di una gattina, residente a Santa Maria in Fabriago, ha udito uno sparo provenire dal giardino di casa. Si è immediatamente affacciato e ha notato la sua micia contorcersi al suolo. La gattina è stata immediatamente portata dal veterinario, che le ha estratto un proiettile da carabina dalla zona toracica. Purtroppo la prognosi è gravissima e la micia, di appena 1 anno, è ancora in pericolo di vita e nel caso dovesse sopravvivere potrebbe anche restare paralizzata con tutte le conseguenze (autosufficienza pressoché azzerata) e cure del caso.



"Quanto accaduto è estremamente grave - informa l"Enpa, che ha riportato il caso -. Un atto, presumibilmente deliberato, di tale gravità, non può che destare una grande indignazione, preoccupazione e richiedere interventi immediati, da parte di tutti, sia dei cittadini che devono denunciare qualsiasi atto di violenza posto in essere verso un animale e di cui vengono a conoscenza, sia delle forze dell’ordine". L’articolo 544 ter del Codice Penale al comma 1 stabilisce che chi maltratta un animale sia punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30mila euro, altresì la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.



Il proprietario dell’animale ha già prontamente sporto denuncia ai Carabinieri. La sede Enpa di Lugo è intervenuta con il proprio Nucleo di Guardie Zoofile e si è attivato l'ufficio legale che sta prendendo tutte le iniziative necessarie. "Speriamo di poter fornire presto buone nuove sull'individuazione del responsabile: gli elementi raccolti fanno ben sperare - conclude l'Enpa -. Purtroppo tutto questo non contribuirà a far guarire la gattina, la cui vita è ancora appesa a un filo, ma servirà a salvare altri esseri viventi, siano essi animali o persone".