"L'equilibrio della corsa" di Simone Cellini in cima alle classifiche Amazon

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il libro "L'equilibrio della corsa" dell’Autore Simone Cellini di Russi preparatore atletico per il running, in cima alle classifiche Amazon di corsa e già in ristampa. Il secondo libro di Simone Cellini, ha raggiunto in poco tempo i primi posti in classifica, stabilmente, dei libri dedicati alla corsa su Amazon, oltre che essere venduto in tutte le librerie del territorio nazionale. A poche settimane dall’uscita il libro è già in ristampa. L’Equilibrio della Corsa è un libro rigoroso e basato sulle evidenze scientifiche più aggiornate eppure godibile e leggibile. De-struttura, per farci capire bene la loro natura, l'atto della corsa, le logiche dell'allenamento e le ragioni fisiologiche che spiegano il perché e il come vadano fatte le cose. Rende accessibile a tutti un approccio completo e multidimensionale alla corsa. Un dialogo diretto con il lettore appassionato di corsa alla scoperta di cosa significa essere runner, di come ci allena, di come si migliora la tecnica di corsa, si evitano gli infortuni, affrontano le gare e tanto altro.