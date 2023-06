L'europarlamentare rumeno Gheorghe a Conselice: "L'Europa non vi lascerà soli"

Lunedì la sindaca di Conselice Paola Pula ha ricevuto la visita di Vlad Gheorghe, europarlamentare rumeno della Commissione Bilancio europeo, accompagnato dalla sua segretaria Volha Kozhukh. Vlad Gheorghe ha voluto rassicurare la comunità di Conselice sul fatto che non sarà lasciata solo dall'Unione europea, così come tutti gli altri territori colpiti dall'alluvione.

"La solidarietà europea in questi giorni è stata ampia e profonda - ha dichiarato la prima cittadina -. Così come Francia e Slovacchia hanno dimostrato la loro vicinanza inviando uomini e mezzi, ora anche la Romania ci ha fatto sentire la sua presenza e il suo impegno nell'aiutarci a far fronte a questa immane catastrofe. Sappiamo che i Comuni non potranno farcela da soli e per questo l'aiuto delle istituzioni europee sarà fondamentale nella ripartenza e ricostruzione, per tornare al più presto alle nostre vite".