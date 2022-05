L'ex chiesa di Santa Maria delle Croci rinasce come spazio polifunzionale per il Liceo

Mentre si continua a ragionare sulla possibilità di trasformare la chiesa di San Domenico in Aula Magna per il campus universitario di Ravenna, un'operazione molto simile si è conclusa in un altro ex edificio di culto del centro. Nella mattinata di giovedì, alla presenza del presidente della Provincia di Ravenna e del dirigente del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna, è stato inaugurato il nuovo spazio polifunzionale dell'ex chiesa di Santa Maria delle Croci, situata in via Tombesi dall’Ova, e messa a disposizione del liceo.

A seguito dell'emergenza Covid-19, a settembre del 2020, l'aula magna del liceo artistico è stata divisa in due per ricavare due aule didattiche. Di conseguenza la scuola si è ritrovata priva di uno spazio da destinare a riunioni, convegni, proiezioni, piccoli concerti, mostre e varie attività laboratoriali. Pertanto si è deciso di sottoscrivere con il Comune di Ravenna una convenzione di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di uno spazio didattico di ampie dimensioni, come appunto è l’ex chiesa di Santa Maria delle Croci dell'antico complesso di via Tombesi dall’Ova, al fine di ricavare uno spazio didattico polifunzionale. Tale spazio, già in uso al liceo in virtù di un accordo fra scuola e Comune, era principalmente utilizzato per laboratori di pittura e scultura nonché per mostre, ma in condizioni di notevole disagio in quanto privo dell'impianto di riscaldamento e in condizioni di scarsa manutenzione.

A seguito di un finanziamento del ministero dell’Istruzione, finalizzato ad eseguire interventi in edilizia scolastica per contrastare le problematiche insorte a seguito dell’emergenza sanitaria, la Provincia di Ravenna, previa autorizzazione della Soprintendenza, ha attuato una sua completa riqualificazione sia a livello di elementi murari, di infissi, di impianti di riscaldamento, elettrici e speciali, e di finiture varie con l’obiettivo di donare alla scuola uno spazio confortevole e di notevole importanza strategica per la pratica delle attività artistiche proprie del liceo.