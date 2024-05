L'ex compagno l'aggredisce in strada e le ruba la borsa: in manette

Intensa ed efficace in questi ultimi giorni l’attività di controllo del territorio delle Squadre Volanti della Questura di Ravenna. Nella stessa giornata in cui hanno tratto nuovamente in arresto il piromane che aveva appiccato un incendio al distributore di benzina in Darsena, le squadre volanti sono intervenute in seguito alla segnalazione di una violenta lite in strada tra un uomo e una donna.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una signora in lacrime, che ha spiegato di essere stata aggredita e derubata di una borsetta dal suo ex compagno. L'uomo poco dopo è stato effettivamente trovato in possesso della refurtiva. Pertanto, è stato arrestato per rapina e giovedì, convalidata la misura precautelare, l’Autorità Giudiziaria ha sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari.