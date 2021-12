L'ex segretario del Pri in ospedale col Covid: "Senza il vaccino non sarei qui a raccontarla"

Ormai lo sappiamo tutti: anche da vaccinati possiamo contagiarci con il Covid, ma i non vaccinati hanno un rischio 4,5 volte maggiore di essere ricoverati in ospedale e 10,9 volte maggiore di ricovero in terapia intensiva rispetto ai vaccinati. Purtroppo però - anche se, giova ripeterlo, con probabilità molto inferiori - anche chi si è sottoposto al vaccino può essere costretto al ricovero.

E' il caso di Stefano Ravaglia, ex segretario comunale del Partito repubblicano italiano e storico esponente repubblicano. Il 62enne, infatti, è stato ricoverato al Santa Maria delle Croci dopo aver contratto il Coronavirus. "Ebbene sì, anch'io ho incontrato "la bestia" - scrive Ravaglia sui social - Nonostante due dosi di AstraZeneca, dal 2 dicembre sono positivo e dalla sera dell'8 sono in ospedale a Ravenna e, dopo 17 ore di pronto soccorso, sono arrivato al reparto infettivi".

Ravaglia coglie l'occasione per lanciare un appello: "Scrivo perché sono convinto che senza le due dosi fatte "non sarei qui a raccontarla". Scrivo perché il personale sanitario e le OSS sono degli angeli sempre al nostro fianco. Infine scrivo perché, anche forse a causa di questa mia poco simpatica esperienza, due persone a me molto care hanno fatto la prima dose. Vaccinatevi: fatelo per voi, per i vostri cari, per chi ti assiste in un letto di ospedale!".