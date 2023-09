L'idrogeno nell'era delle energie rinnovabili: se ne parla in un incontro

Nel periodo compreso tra il 14 e il 21 settembre una serie di eventi curati dalla Fondazione ITS TEC prenderà vita a Ravenna. Questi vogliono essere un'occasione offerta alla comunità per conoscere i corsi di formazione offerti dalla Fondazione che hanno sede nella città di Ravenna e le tematiche ad essi collegate.

Giovedì 21 settembre alle ore 18:00 presso la Cna di Ravenna l'evento dal titolo "L'idrogeno nell'era delle energie rinnovabili: prospettive e percorsi" prevede la presenza del professor Marcello Romagnoli dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che fornirà un'analisi approfondita sulle attuali ricerche e sviluppi legati all'idrogeno come risorsa energetica. A lui si accompagneranno delle aziende Tozzi Green e Fores Engineering per condividere un'istantanea delle sfide e delle opportunità che emergono dall'integrazione dell'idrogeno nelle energie rinnovabili alle quali stanno lavorando. L'evento non sarà solamente una conferenza, ma un'opportunità per interagire e condividere riflessioni.

I percorsi ITS oggetto del presente avviso di ammissione rientrano nella potenziale offerta dei percorsi biennali che le Fondazioni ITS con sede in Emilia-Romagna potranno avviare nell’A.f. 2023/2024 approvata con Delibera di Giunta regionale n. 1215/2023. I percorsi ITS potranno essere finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito a valere sulle risorse del PNRR o Fondi ministeriali o dalla Regione Emilia-Romagna con le risorse del PR FSE+.