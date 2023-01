L'imprenditore ravennate crea occhiali 3D dai polimeri in polvere e apre un negozio in centro

Dai polimeri in polvere nascono gli occhiali 3D: è l'idea del ravennate Luciano Morigi, che lancerà ufficialmente il suo progetto il prossimo 2 aprile. Si tratta di una linea di produzione di occhiali 3D prodotti, appunto, a partire da polimeri in polvere e realizzati prevalentemente su misura per soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente.

Dopo aver ideato e dato vita, negli scorsi anni, ad una realtà ormai leader del mercato dei droni come ItalDron, l’imprenditore ravennate ha deciso di puntare su un settore nuovo per lanciare un prodotto che nelle sue intenzioni vorrebbe velocemente espandersi in tutta la penisola anche grazie a diversi punti vendita monomarca caratterizzati dal nuovo nome: Labnab. Il primo dei quali, appunto, verrà inaugurato a Ravenna il 2 aprile, in pieno centro storico. Nei prossimi tre mesi Morigi e il suo staff metteranno a punto i dettagli dell’operazione, sia dal punto di vista tecnologico che da quello commerciale.