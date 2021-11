L'impresa che ha creato il più grande impianto digitale della regione compie 30 anni

Compie trent’anni di attività 'Radio Team' di Pierpaolo Burioli, l’impresa ravennate che si occupa di progettazione, realizzazione e assistenza di impianti radio elettrici soggetti a autorizzazione Ministeriale. Burioli ha trasformato la passione per le telecomunicazioni e tutto quello che riguarda i collegamenti radio nella propria attività. Ottiene nel 1968 l’autorizzazione a operare come radioamatore e nel 1977 è uno dei soci fondatori di 'Oscar Elettronica' specializzata in telecomunicazioni, dalla quale nel 1991 nasce Radio Team, specializzandosi in radio telecomunicazioni professionali.

L’impresa fornisce i suoi servizi a Enti e Istituzioni Pubblici e aziende private, vanta collaborazioni con Ducati telecomunicazioni, la realizzazione del più grande impianto digitale dell’Emilia Romagna presso il Parco di Mirabilandia e annovera fra i suoi clienti le principali imprese operanti in ambito portuale e della chimica ravennate, come a esempio Sapir e Bunge. Nei giorni scorsi, la Cna di Ravenna ha festeggiato questo importante traguardo consegnando a Burioli una pergamena celebrativa.