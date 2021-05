L'impresa premia i 134 dipendenti con mille euro a testa e riceve la visita di Bonaccini

La settimana del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è iniziata con la visita alla ditta 'Madel' di Cotignola, azienda leader nella produzione di prodotti “green” per la pulizia della casa e per la cura della persona. "Partita da un garage - spiega Bonaccini - ora l’azienda, fortemente collegata con la tradizione e la realtà locale, sta anche crescendo al di fuori dei confini italiani e compete con le multinazionali del settore. A Natale 2020 Madel ha deciso di premiare l’eccezionale impegno dei suoi 134 dipendenti attraverso un bonus di 1.000 euro per ringraziarli della dedizione al lavoro, l’attenzione e gli sforzi mostrati durante l’intero 2020 e il rispetto delle norme anti Covid. Una bella impresa emiliano-romagnola, votata alla sostenibilità e alla continua innovazione".