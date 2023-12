L'iniziativa del Capanno di Natale: "Un posto vuoto per dire no alla violenza sulle donne"

Su proposta di Legambiente Ravenna, quest’anno la Consulta del Volontariato, che gestisce uno dei 'Capanni di Natale' in piazza del Popolo, ha deciso di lasciare nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre un posto vuoto per dire no alla violenza sulle donne. La Consulta derisce in questo modo alla campagna di sensibilizzazione di Linea Rosa volta a combattere un problema diffuso in tutto il mondo. "Ogni anno, migliaia di donne subiscono abusi fisici, psicologici e sessuali, e queste azioni devastanti lasciano cicatrici profonde che possono durare per tutta la vita", spiegano dalla Consulta.

"Il posto vuoto simboleggia il silenzio e l'invisibilità delle vittime di violenza domestica e di genere. Molte donne in situazioni di abuso si sentono impotenti, isolate e incapaci di dire no alla violenza che subiscono. Questo spazio vuoto rappresenta la necessità di dare voce a queste donne, ascoltarle e supportarle nell'affrontare la violenza nella loro vita. È fondamentale che ognuno prenda una posizione ferma contro la violenza sulle donne. Possiamo farlo supportando le organizzazioni che lavorano per prevenire e sensibilizzare su questo problema, promuovendo una cultura del rispetto e dell'empatia nei confronti delle donne, educando i giovani sull'importanza delle relazioni sane e consapevoli e offrendo aiuto e sostegno alle vittime di violenza - concludono dalla Consulta - Il posto vuoto per dire no alla violenza sulle donne è un simbolo potente che ci ricorda la necessità di agire e fare la nostra parte per fermare questa epidemia. Non possiamo permettere che altre donne soffrano in silenzio, dobbiamo alzarci e dire no alla violenza sulle donne".