L'inizio del 2024 sorride al turismo ravennate: arrivi e pernottamenti crescono oltre il 20%

La provincia di Ravenna registra una forte crescita nei primi mesi del 2024, sia sul fronte arrivi che sui pernottamenti. A dirlo sono i dati gennaio-marzo 2024 del Rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna rilevati dall’Ufficio regionale di statistica nell’ambito delle indagini Istat. Nel Ravennate i dati parlano di un +22,1% degli arrivi rispetto al medesimo periodo del 2023, e un +24% dei pernottamenti.

In generale, in regione crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell’anno, +9,9% rispetto al 2023 (+11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019). Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+15,9% rispetto al 2019). In percentuale, le Città d’arte e d’affari, trainate dalle Destinazioni Turistiche, pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi).

Il focus sulla provincia di Ravenna

La provincia di Ravenna sorride nel vedere i dati del primo trimestre 2024, dove si registrano 134.747 arrivi, un dato in crescita del 22,1% sul 2023 e del 25,5% rispetto al 2019, prima della pandemia. Aumentano soprattutto i turisti stranieri in provincia rispetto allo scorso anno (+30,2%), ma è rilevante anche la crescita degli italiani (+20,8%). Nel dettaglio dei comuni, spicca Ravenna con i suoi 62.585 arrivi (+12,7% sul 2023 e +22,4% sul 2019): con un aumento contenuto (+2% sullo scorso anno) in città e un vero e proprio boom sui lidi (+73,7%). Molto bene Cervia che con i suoi 46.656 arrivi sigla una crescita del 52,8% rispetto allo scorso anno. Tra i Comuni minori risultato importante di Riolo Terme, che con 1.551 turisti in arrivo colleziona un aumento del 111% rispetto al 2023, ma il confronto è ancora negativo rispetto al pre-Covid (-29,5%). In negativo, ma qui pesa fortemente l'alluvione, Faenza che con 11.884 arrivi è in perdita sia rispetto al 2023 (-1,9%) che al 2019 (-6,31%).

Sul fronte pernottamenti la provincia registra 364.961 ingressi (+24% sul 2023 e +50,6% sul 2019), di cui 281.005 italiani (+25,1 sul 2023) e 83.956 stranieri (+20,7%). Il Comune di Ravenna ottiene un positivo aumento di pernotti 176.635 (+18,3% sul 2023 e +51,1% sul 2019), seguito dai 112.549 di Cervia (+49,3% sul 2023 e +106,0% sul 2019). Tra i comuni minori la crescita più importante si registra a Russi che con i suoi 1.895 pernottamenti sigla un aumento del +65,9% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Bene anche Brisighella e Casola Valsenio, con crescite superiori al 30%, mentre Faenza si difende con un aumento del +13,9% rispetto al 2023.

Il trend regionale

Le Città d’arte e d’Affari crescono per le presenze del +4,8% sul 2023 (+ 13,7% sul 2019) e per gli arrivi del +3% sul 2023 (+4,5% sul 2019). La crescita maggiore in percentuale è però quella della Riviera, con presenze complessive (italiani e stranieri) che si attestano a +25,1% sul 2023 (+24,4% sul 2019), mentre gli arrivi registrano un +26,5% sul 2023 (+ 23,7% sul 2019).

Migliorano le località termali con presenze del +7,6% sul 2023 (-3% rispetto al 2019). Gli arrivi sono aumentati del +13,2% rispetto al 2023 (-7,8% sul 2019). Continua il trend positivo tra gennaio e marzo delle località collinari, con pernottamenti che salgono al +11,7% sul 2023 (+16% sul 2019), mentre per gli arrivi l’aumento è del +14,4% rispetto al 2023 (+12,4% sul 2019). In flessione invece dati relativi all’Appennino, anche a causa della scarsità di precipitazioni nevose per il clima mite invernale, che registrano il -10,3% di presenze rispetto al 2023 (-17,6% sul 2019) e il -9,6% di arrivi sul 2023 (-18,2% sul 2019).