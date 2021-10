L'innovativo centro per i piccoli musicisti compie dieci anni e cambia sede

Quest'anno ricorre il decennale della presentazione a Ravenna Festival dell'innovativo, unico e inimitabile metodo Tititom.

In tutto questo tempo, ricco di soddisfazioni e importanti risultati, l'Associazione Tititom APS ha collaborato stabilmente con il Comune di Ravenna formando insegnanti, promuovendo tante attività educative e realizzando bellissimi laboratori con i bambini, anche con bisogni speciali, delle scuole di ogni ordine e grado.

Le novità continuano grazie all'arte e all'impegno di Luciano Titi e dei suoi collaboratori nella nuova sede di Fornace Zarattini in via Faentina 248, dove nel weekend del 23 e 24 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, si svolgeranno i tradizionali Open days, ricchi di divertimento ed emozioni. È necessaria la prenotazione al 327/9898601 o al 392/4195287 entro giovedì 21 ottobre per tutte le bambine e i bambini a partire dai sei anni di età.