L’innovazione delle imprese per aiutare l'ambiente, parte il progetto “Battigia eco-accessibile”

Il progetto“Battigia eco-accessibile” fa parte dei laboratori territoriali per la sostenibilità delle imprese promosso dalla Regione Emilia Romagna, per l’attuazione dell’agenda 2030. Il percorso promuove l’innovazione delle imprese attraverso la collaborazione pubblico-privato per favorire un modello economico rispettoso dell’ambiente, che tenga conto dell’evoluzione e di nuovi cambiamenti climatici.

Le azioni riguardano lo sviluppo del turismo sostenibile nel comune di Cervia, con riferimento alle attività degli stabilimenti balneari, in particolare:

depotenziare il traffico a ridosso della fascia costiera ed aumentare la qualità dell’aria;

aumentare il grado di accessibilità alla spiaggia attraverso la definizione di soluzioni innovative e sostenibili;

aumentare il grado di sostenibilità ambientale degli stabilimenti balneari con efficientamento energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, risparmio idrico, riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti;

aumentare la consapevolezza, la sensibilità e l’impegno ad adottare comportamenti sostenibili nei confronti dei cittadini, dei turisti e delle imprese.

Il progetto si sviluppa da metà 2020 fino a fine 2021 e prevede un’indagine legata agli aspetti della mobilità sostenibile rivolta a cittadini e turisti e l’organizzazione di una serie di laboratori di co-progettazione in cui il privato diviene il protagonista dell’innovazione e della transizione green.

In particolare i laboratori di co-progettazione rivolti a stabilimenti balneari, fornitori, operatori nel campo della mobilità, dell’accessibilità e dell’innovazione, sono finalizzati alla definizione di progetti innovativi ed applicabili nel breve-medio periodo.

I laboratori partecipativi di co-progettazione si svolgeranno dalle ore 16:30 alle 18:30 in quattro giornate: 26 marzo, 8 aprile, 22 aprile e 6 maggio. Per iscriversi è necessario entrare nel sito: www.comunecervia.it - La tua Cervia sostenibile - Progetto “La battigia eco-accessibile”.