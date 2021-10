L'insegnante di religione che fa lezione in dad con Harry Potter: "Affronta il rapporto col mistero e la morte"

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato lo scrittore cervese Giovanni Minghetti che ha pubblicato di recente il libro “Il cercatore ed il passante. In dialogo sulla saga di Harry Potter”. Giovanni Minghetti ha 32 anni, laureato in Giurisprudenza, studi in Teologia e Diritto canonico, è insegnante di religione al Liceo Malpighi di Bologna e alle scuole medie Malpighi di Cento. Il primo cittadino si è complimentato con Giovanni per il talento, la passione, l’impegno e per avere tenuto alto il nome di Cervia nella letteratura.

Il libro “Il cercatore ed il passante. In dialogo sulla saga di Harry Potter” (Edizioni Passante) con la prefazione del filosofo Rocco Buttiglione, è il risultato di un percorso di lavoro di otto lezioni, tenute in dad, con gli studenti di una seconda liceo, in cui sono stati affrontati tanti temi sull’esistenza, le domande della vita, il rapporto dell’uomo col mistero e con la morte.

Giovanni Minghetti ha evidenziato: “Ritenevo quello della Dad un periodo poco produttivo, ma in realtà non è stato così. Il libro è nato come una sorta di trascrizione degli appunti di lezioni che poi l’estate scorsa ho trasferito sulla piattaforma Abc-Live e, nel frattempo, ho iniziato a buttare giù le prime pagine del libro. Quando ho deciso di trasformare i pensieri in un testo, ho letto tanta saggistica su Harry Potter, trovando numerosi aspetti filosofici della saga. Mi sono appassionato e ho cercato di costruire un percorso strutturato, scoprendo in Harry Potter un’opera eccezionale dei nostri tempi“.