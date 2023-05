L'intitolazione, l'aula di lingue ora porta il nome del dirigente scolastico che non c'è più

Sabato mattina, alla presenza di Ouidad Bakkali, del Presidente del CdI, Stefano Gardini, è stata intitolata l’aula di lingue del plesso Mattei, facente parte dell’Ic del Mare, al dirigente scolastico Vittore Pecchini, prematuramente scomparso. Il Dirigente Scolastico, Salvatore Metrangolo, ha accolto gli invitati che sono intervenuti ricordando il dirigente scolastico e sottolineando quanto ha significato per le scuole del territorio il passaggio di Vittore Pecchini che era considerato un preside innovatore. Si era distinto nella sua attività professionale, ricca di esperienze fatte in scuole italiane all’estero. Amante del mare e di tutte le cose che con esso potevano avere a che fare, tanto che per un periodo della sua vita ha svolto l’attività di marinaio. Come amava il mare amava la poesia di cui era grande estimatore e conoscitore.

Per lui le città di mare e i loro porti erano “come una pausa lunga tra una strofa e l’altra. Come un saluto pieno di rimpianto per un futuro abbandonato, o di sollievo per una evasione ben riuscita”. Si sentiva un cittadino del mondo, di passaggio in ogni luogo. Era un educatore appassionato, convinto che il plurilinguismo fosse una grande opportunità. E in una città portuale, come Ravenna, percepiva la diversità linguistica e culturale presente come una ricchezza, un patrimonio dal quale partire per sviluppare competenze. Convinto di ciò, durante gli anni di servizio presso il comprensivo del Mare (2010-2013) diede vita al progetto “Parliamo la stessa lingua”, in collaborazione con l’Associazione Terra Mia, Antenna italiana nel mondo e il Comitato genitori “Amici del Mameli”. Per promuovere la conoscenza del territorio, aprì le porte dell’Istituto comprensivo del Mare alle realtà professionali locali; firmò inoltre protocolli d’intesa con alcune associazioni, finalizzati a realizzare percorsi formativi per i docenti ed esperenziali per gli alunni e le alunne. In collaborazione del CVR, avviò l’esperienza della Manifestazione PortoLaScuola, che si svolgerà anche quest’anno il 6 giugno e che porterà di nuovo, dopo la pausa causata dalla pandemia, gli alunni di tutti gli ordini scolastici del comprensivo a muoversi sul territorio di Marina di Ravenna alla scoperta delle attività marinare.

A Vittore Pecchini va il merito di aver firmato una convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia per la certificazione dell’italiano L2 per gli stranieri, aver avvicinato i docenti e i ragazzi all’esperienza eTwinning e aver avviato la certificazione linguistica TRINITY nell’Istituto. Alla cerimonia di intitolazione era presente il papà, Luigi, il figlio Federico e i fratelli Mauro e Maria Teresa. Un ringraziamento particolare va al Comitato genitori “Amici del Mameli” che, dopo aver appreso della scomparsa improvvisa del dirigente Pecchini, ha proposto al CDI di intitolare a lui l’aula di lingue del plesso Mattei.