L'invito alla solidarietà per il Concerto di Natale: "Amare la musica vuol dire essere generosi"

A Natale la generosità è di casa, anche a teatro. In attesa del Concerto di Natale, in programma martedì 14 dicembre al Teatro Alighieri con la Young Musicians European Orchestra diretta da Ignacio Abalos Ruiz, il maestro Paolo Olmi, ideatore dell'appuntamento, chiede agli spettatori di contribuire alla raccolta solidale di cui la Caritas si fa operatrice. Tutti i partecipanti al concerto possono portare alimenti a lunga conservazione (olio, tonno, scatolame, pasta, riso, biscotti...) in modo da garantire la loro fruibilità non solo nel breve periodo.

La Caritas nel 2020, con l'aumento di richieste d'aiuto dovute alla pandemia, ha supportato nella città di Ravenna 733 famiglie e l'anno che si sta per concludere ha visto aumentare questo numero. Il maestro Olmi rivolge dunque un appello a tutti gli spettatori del concerto natalizio: "Amare la musica vuol dire essere generosi, mi piacerebbe che quest’anno tutti gli spettatori portassero a Teatro un loro contributo".

Gli fa eco Carla Soprani, direttrice del dormitorio Il Re di Girgenti: “Anche noi invitiamo tutti a portare in dono cibo e materiale di cartoleria. Voglio aggiungere che siamo molto grati a Emilia-Romagna Concerti e al Comune di Ravenna, perché grazie a loro gli ospiti della nostra struttura possono partecipare regolarmente a questi Concerti e penso che questa sia una ulteriore attenzione verso chi sta vivendo un momento difficile. Poter passare una serata nella bellezza della Musica e nella magnificenza del Teatro può essere un vero dono”.