L'istituto faentino vince il Premio Nazionale delle Arti grazie al progetto di uno studente

Lunedì 18 dicembre presso il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma è avvenuta la premiazione della sezione Design del Premio nazionale delle Arti (PNA) 2023. Il Premio nazionale delle Arti (PNA) della sezione Design 2023 è andato a "Melior de cinere surgo – Geopolimero bicomponente a base di cenere dell'Etna", un progetto di tesi di Eugenio Lo Turco, studente dell'ISIA di Faenza, seguito dalla docente Annalisa Natali Murri, ricercatrice CNR-ISSMC Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici di Faenza.

Il progetto nasce dalla necessità di trovare nuove metodologie di riutilizzo dei depositi piroclastici vulcanici e, nello specifico, della cenere generata dalle eruzioni dell’Etna che si deposita per strade e spazi pubblici della città di Catania e delle comunità limitrofe. Lo studio ha rivelato come la tecnologia del geopolimero, in combinazione con la cenere del Vulcano Etna quale principale componente, abbia un grande potenziale sia in termini di smaltimento della cenere stessa che crea seri disagi alla popolazione limitrofa al Vulcano, sia per le ottime proprietà intrinseche del materiale trasformando tale problema in opportunità. Attraverso la sperimentazione laboratoriale, si è giunti alla formulazione di un geopolimero prodotto dall’attivazione chimica delle ceneri vulcaniche, e all’individuazione di possibili strategie per la valorizzazione di tale materiale. La ricerca progettuale ha condotto alla realizzazione di un prototipo che ottimizza le proprietà del geopolimero bicomponente a base di cenere dell’Etna. Nello specifico, grazie all’ottima resistenza al calore del materiale, il prototipo ha assunto la forma di un braciere quale traduzione di costumi arcaici, luogo di aggregazione sociale e contemporanea necessità.

Ad ISIA Faenza è stato assegnato un ulteriore riconoscimento consistente nella Menzione Speciale al progetto di ricerca ECOTONO – Metamorfosi dei confini realizzato dagli studenti del Biennio di Design del Prodotto e del Biennio di Design della Comunicazione Helena Baesi, Alessandra Barnaba, Francesco Giorgio Calvi, Samuele Campana, Erika Casadio, Martina Chiffi, Anna Geremia, Benedetta Innocenti, Elena Valbonesi, Jadwiga van de Logt, Aminata Balde, Ettore Bellini, Luna Celani, Pamela Colombi, Cecilia Colombo, Vittoria D’Ettore, Anna Groppo, Aurora Keber, Mattia Marinelli, Ernesta Moramarco, Gloria Palmerini, Cosimo Priori, Stefano Ricci, Valentina Roberto, Giovanni Russo, Valentina Canotti, seguiti dai docenti Maria Concetta Cossa, Giorgio Gurioli, Annalisa Natali Murri, Andrea Pedna, Matteo Pini, Ivan Severi, Sabrina Sguanci.