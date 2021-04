L'istituto “Tonino Guerra” di Cervia rappresenta la provincia nella finale nazionale del concorso green

Gli studenti dell’Ipsseoa “Tonino Guerra” di Cervia sono protagonisti del format “Green Game Digital”, un concorso nazionale che coinvolge oltre 100 scuole in tutta Italia. Un appuntamento coinvolgente e formativo per i ragazzi di Cervia che hanno ottenuto finora ottimi risultati: infatti la classe 2^F è riuscita a strappare il pass per la Finalissima Nazionale dove rappresenterà Cervia, la provincia di Ravenna e il proprio Istituto contro le migliori classi di tutta Italia.

Grande soddisfazione per il professor Abate coordinatore del progetto e per il Dirigente scolastico prof.ssa Scilla Reali che, al di là del risultato, sono stati molto felici di regalare un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.

Il “Green Game Digital” è il Campionato Nazionale del Riciclo su misura per i teenagers che unisce momenti di confronto in cui i ragazzi vengono istruiti con esempi concreti e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere. Una “sana competizione” che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui. In palio per lo studente più meritevole un buono per gli acquisti online, mentre la classe che ottiene il punteggio medio più alto si aggiudica il pass per la Finalissima Nazionale prevista a fine maggio, dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni Istituto.