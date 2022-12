L'odissea delle turiste romagnole bloccate in Perù, notte serena in un ostello: "Siamo in un posto sicuro"

Si va rasserenando, anche se non è ancora risolta del tutto, la vicenda delle 4 ragazze romagnole bloccate in Perù nel mezzo della protesta politica delle 'ronde contadine' che stanno gettando nel caos il Paese. Dopo un golpe fallito e l'arresto dell'ex presidente Pedro Castillo, lo Stato latino-americano è nel più totale disordine con le frange più deboli della popolazione che sono scese in piazza per l'ex presidente destituito ed arrestato.

Il bus su cui viaggiavano le 4 romagnole, tra le quali la lughese Lorenza e la faentina Federica , è stato bloccato in una strada di un paesino peruviano. Ona cinquantina di turisti di tutto il mondo si sono ritrovati nel caos, senza cibo, acqua e servizi igienici per molte ore. Ora è stato attivato lo stato di emergenza e le ragazze hanno passato una notte in un ostello di Checacupe, il paesino peruviano in cui il bus di turisti che viaggiava verso la Bolivia è stato bloccato da una muraglia di manifestanti e di terra.

La vicenda ha avuto un grosso risalto mediatico a livello nazionale, rimbalzando praticamente su tutta la stampa italiana. "Ho parlato tutta la giornata con giornalisti" sdrammatizza Giulia, 21enne di Cesenatico in Perù insieme alle 3 amiche, ovviamente provata da una situazione che resta precaria, ma notevolmente migliorata. Ora le giovani romagnole, che hanno potuto mangiare pagando il cibo con i soldi rimasti, sono in un posto sicuro, mentre fino a poche ore fa erano senza cibo, acqua e servizi igienici, in balia dei manifestanti con cui il dialogo era praticamente impossibile. L'ostello è pagato dall'Ambasciata e le ragazze non sanno fino a quando resteranno in questa struttura della località peruviana. Sicuramente il clamore mediatico dopo la richiesta di aiuto lanciata sui social ha smosso le acque.