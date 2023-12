L'"olio del vicinato" benefico vince il concorso regionale di Montegridolfo

Dopo il terzo posto della precedente edizione, l’“Olio del vicinato di Balneocaballum” si è aggiudicato quest’anno il gradino più alto del podio al concorso regionale “Il Novello dell’Emilia-Romagna” di Montegridolfo, tenutosi lo scorso 10 dicembre, nella categoria “amatori”.

"Convinti della bontà, anche sensoriale, dell’Olio del vicinato, come consiglieri della Pro Loco di Bagnacavallo abbiamo deciso di partecipare al concorso 2023 – spiega la presidente Marisa Fontana. – È una grande soddisfazione per tutti, visto che quest’olio è frutto del contributo in olive di tanti piccoli donatori del territorio. Nonostante una stagione avversa, che ha decimato la produzione di olio dell’annata 2023 con la tenacia di Alberto Lega e Giuseppe Golfari ha fatto sì che anche quest’anno si sia ottenuta una buona produzione. Ricordiamo che il ricavato della vendita dell’olio servirà per dare una piccola mano alle aree alluvionate del Paese: in fondo anche il mare è fatto di tante piccole gocce. Per questa operazione, la Pro Loco di Bagnacavallo ringrazia Gabriele Longanesi di Natura Nuova e Giovanni Emiliani per il contributo e il Frantoio Valsanterno che si è prestato a molire le olive del “vicinato bagnacavallese” e a confezionare l’olio".

Per acquistare le ultime bottiglie rimaste di Olio del vicinato 2023 si può approfittare dello stand che verrà allestito sabato 16 dicembre in piazza della Libertà o passando alla sede della Pro Loco, in via Mazzini 55. Per informazioni: proloco.bagnacavallo@gmail.com.