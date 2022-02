L'omaggio a Zaccagnini a 110 anni dalla sua nascita: la visita alla tomba e alla casa di Zac

Sabato l’associazione Benigno Zaccagnini di Cesena ha reso omaggio all'indimenticato politico e partigiano ravennate in occasione dei 110 anni dalla sua nascita recandosi prima al cimitero di Ravenna, poi alla Chiesa di S. Maria in Porto, frequentata da Zaccagnini fin da adolescente, per la Santa Messa celebrata dal priore della Basilica del Monte di Cesena, padre Mauro Maccarinelli.

A seguire, davanti alla casa di Zaccagnini in via di Roma (dove è posta la lapide installata per il decennale della morte dalle associazioni di cui Zac a Ravenna faceva parte: Acli, Azione Cattolica, Cisl, Coldiretti, Confcooperative), il Presidente dell’associazione, Damiano Zoffoli, ha pronunciato brevi parole ricordando il legame ed i rapporti di Zaccagnini con Cesena.

I figli Giovanni e Livia Zaccagnini hanno consegnato all’associazione la Bibbia, la Divina Commedia di Benigno e un album di foto. I numerosi partecipanti all’iniziativa, sono stati accompagnati dal senatore Stefano Collina, dal consigliere regionale Massimo Bulbi, dal presidente del Centro Donati Aldo Preda, dal segretario regionale ACLI Walter Raspa.