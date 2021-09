L'ondata di maltempo fa crollare un albero e blocca la Romea. Circa 30 interventi dei pompieri

Le intense precipitazioni di domenica pomeriggio, annunciate dall'allerta della Protezione Civile, hanno lasciato il loro strascico di danni. Nel territorio ravennate si sono verificati allagamenti di alcuni scantinati e semi-interrati, nonchè la caduta di rami e alberi. In totale sono stati circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco. I soccorritori sono intervenuto con l'aussilio delle pattuglie della Polizia Locale, Polizia Stradale e Carabinieri. La situazione più problematica si è presentata lungo la statale 'Romea' dove sulla sede stradale si è abbattuto un albero, tanto da bloccare l'arteria in direzione sia di Ravenna che di Venezia. Sul posto sono intervenuti con urgenza i pompieri per la rimozione dell'albero e ripristinare la circolazione che, però, è rimasta bloccata per alcune ore.