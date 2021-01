L'Onu proibisce le armi nucleari: Faenza festeggia tingendosi di blu

Il Trattato Onu di proibizione delle Armi Nucleari è entrato in vigore venerdì 22 gennaio 2021. L'Italia non lo ha né firmato, né ratificato

Il Trattato Onu di proibizione delle Armi Nucleari è entrato in vigore venerdì 22 gennaio 2021. L'Italia non lo ha né firmato, né ratificato e in sede di approvazione prima ha votato no e poi non ha partecipato al voto. La campagna "Italia, ripensaci" mira a far sì che l'Italia cambi atteggiamento e lo firmi. Ad essa hanno aderito anche i Comuni di Faenza e di Castel Bolognese su sollecitazione di diverse associazioni pacifiste.

A Faenza, in piazza della Libertà accanto alla Fontana monumentale venerdì in concomitanza con l'entrata in vigore del Trattato, nel rispetto delle norme antipandemiche, è stato allestito un colorato banchetto informativo. Contemporaneamente, alle 12, le campane della Torre dell'Orologio, dei campanili del duomo e delle parrocchie cittadine hanno suonato a festa. All'imbrunire, i loggiati di piazza del Popolo si sono poi illuminati con il colore azzurro dell'Onu. Nel frattempo, il comune di Faenza e quello di Castel Bolognese hanno affisso i manifesti allegati per comunicare alla cittadinanza l'evento e l'adesione alla campagna.