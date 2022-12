L'Oroscopo 2023 di Paolo Fox: quali sono i segni più fortunati dell'anno nuovo?

Oroscopo Paolo Fox 2023, segno per segno le previsioni dell'astrologo più seguito della tv. Nella rubrica in diretta su Rai2 nel programma I Fatti Vostri, venerdì 30 dicembre 2022 Paolo Fox ha raccontato come le stelle influiranno sull'andamento dei prossimi mesi. Fortuna, amore, denaro e lavoro sono stati gli argomenti trattati nello spazio dedicato alle stelle. Dall'Ariete ai Pesci, di seguito tutti i dettagli delle previsioni per il 2023.

Ariete

In voi si nasconde una forza eccezionale. Il 2023 nasce con Giove importante: i primi sei mesi saranno tali per chi voglia sviluppare un progetto, anche se ha avuto problemi economici. In amore i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio sono propizi perché da febbraio Venere è nel segno. La seconda parte dell'anno è più offuscata. Fortuna interessante nei primi mesi.

Toro

Maggio è un mese di scelte importanti. Ora state cercando di sbloccare situazioni, ma avrete modo di fare ciò che desiderate e di guardare oltre. Venere a marzo entra nel segno e nei mesi successivi porterà emozioni.

Gemelli

È stato un anno contraddittorio. Nel 2023 Saturno conflittuale da marzo, dubbi sul lavoro da maggio e giugno, con una certa tranquillità nei rapporti importanti. Ad aprile ci sarà una Venere positiva, infatti ilm 2023 funzionerà più per l'amore che per il resto. Dovrete sanare problemi economici e farvi circondare da amici veri.

Cancro

Giove vi ha infastidito e così sarà anche nei primi mesi del 2023. Dovrete aspettare un po', poi Saturno torna attivo da marzo. Non cercate di voler vedere subito le conseguenze di quello che avete fatto, dalla primavera scatterà un momento di grande interesse. A maggio entra venere nel segno e a luglio arrivano proposte anche nel lavoro.

Leone

Venere strana, molti si sono innervositi negli ultimi tempi anche nel lavoro, agitazione che è stata riversata in amore. I primi mesi del 2023 sono agitati, poi arriva una riscossa e si recuperano delle problematiche da maggio in poi. Luglio importante con Venere nel segno.

Vergine

Anno ambiguo, Giove in ottimo aspetto da maggio e Saturno in opposizione. Buttate qualcosa, nella vita reale e anche metaforicamente, ovvero chiudete ciò che non vi va e non vi piace, le situazioni e le relazioni. Febbraio importante per il lavoro.

Bilancia

Giove in opposizione vi ha stordito e creato problemi. Siete stati preoccupati per il partner e la paura del futuro continua i primi mesi del 2023. I primi mesi sono giù, chi ha avuto momenti difficili poi deve migliorare.

Scorpione

Saturno da marzo è importante per il vostro segno. Molti devono decidere per un contratto, se lavorare per quell'azienda o no e se cambiare casa. Grandi trasformazioni e tranquillità nei sentimenti. Anche se dovrete fare conti in tasca, alla fine riuscirete ad ottenere risultati.

Sagittario

G rande Crescita. Maggio, giugno, luglio importanti per amore e lavoro. Ciò che avrete costruito a fine anno sarà importante per il 2023. Fortuna nelle relazioni a marzo e luglio.

Capricorno

Avrete tanti pesi e sarete affaticati anche in amore e nel lavoro (dubbi a marzo). Ma state attenti a chi frequentate: nei primi mesi dovete capire se alcune persone devono restare nella vostra vita. Bene la seconda parte dell'anno quando è da considerare anche il pensiero di avere un figlio.

Acquario

Amato e ricambiato. Va controcorrente, ama le persone difficili ma deve stare attento a non impelagarsi. I primi mesi del 2023 sono buoni per il lavoro, fino a maggio per contratti eventuali c'è un grande oroscopo. Da giugno a ottobre c'è da rivedere l'amore.

Pesci

Dall'estate del 2022 c'è una crisi in atto. Siete un riferimento per famiglia e amici e piano piano state riguadagnando una sicurezza in voi che ultimamente mancava. Se volete dichiarare un amore, il mese di febbraio sarò importante, nel lavoro buoni auspici a partire dall'estate. Potreste rinunciare a situazioni che non vi piacciono più, decisione utile per tutto il resto dell'anno.

