L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna cerca un tecnico esperto energetico

L'Unione della Bassa Romagna è costantemente alla ricerca di nuove figure professionali che vogliano essere protagoniste dei grandi cambiamenti che interessano gli enti pubblici, dalla crescente digitalizzazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), passando per una continua evoluzione dei servizi. Per partecipare al bando in questione è richiesta una laurea in ingegneria, scienze dell'architettura o scienze e tecniche dell'edilizia.



Tra le competenze previste dal ruolo, l'analisi e valutazione degli interventi proposti da imprese e privati inerenti le tematiche energetiche, le valutazioni di impatto ambientale rispetto ai progetti che interessano produzione e trasformazione dell'energia, l'analisi, valutazione e monitoraggio delle varie componenti presenti sul territorio dell'Unione nel campo dell'innovazione e dell'applicazione dei sistemi energetici complessi.

Il candidato ideale dovrà inoltre proporre idee per incrementare l'efficienza energetica e il miglioramento dei servizi (in particolare per ciò che riguarda il patrimonio edilizio comunale).



Per partecipare ai concorsi è necessario presentare domanda esclusivamente online entro le 9.30 di venerdì 11 novembre; la tassa di iscrizione è di 10 euro. Tutte le informazioni per partecipare ai bandi, i calendari delle prove, i requisiti necessari, nonché l'elenco delle materie di studio e il modulo per compilare la domanda sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni - Bandi di concorso - Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna.



Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38327 oppure 0545 38328.