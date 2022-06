L'Università di Bologna si conferma ai vertici, Mingozzi: "Merito anche del campus di Ravenna"

L’Università di Bologna passa dal 13esimo al 12esimo percentile delle migliori università censite dal QS World University Rankings, grazie a una crescita complessiva che la porta a migliorare costantemente i propri risultati. Si posiziona 167esima al mondo nonostante si registri un consistente aumento delle università prese in considerazione dal ranking (quest’anno sono 1422, 124 in più dell’anno precedente).

In Italia l’ateneo si colloca al secondo posto (dietro al Politecnico di Milano), 67esimo in Europa e 73esimo a livello mondiale per reputazione accademica. In particolare, rispetto a quest’ultimo indicatore che è il più rilevante della classifica (compone il 40% della valutazione finale) ed è basato sulle valutazioni di oltre 151.000 accademici, l’Ateneo guadagna il primo posto in Italia e il 20esimo in Europa. Benché i ranking internazionali offrano una visione parziale, questi risultati sono motivo di grande soddisfazione, soprattutto se si considerano i parametri utilizzati per stilare la graduatoria, che favoriscono le università con un basso numero di studenti per docente.

"L’Alma Mater - commenta il Rettore Giovanni Molari - si confronta e compete con le migliori Università del mondo senza rinunciare alla sua natura di grande Università aperta e inclusiva. Garantire alti livelli qualitativi e reputazionali e contemporaneamente rispettare la nostra identità di mega-Ateneo pubblico è uno dei nostri vanti. Dobbiamo questi e altri risultati all’impegno generoso di migliaia di colleghe e colleghi che si riconoscono nei valori dell’Alma Mater e lavorano quotidianamente per tradurli in azioni concrete".

"Con grande soddisfazione va sottolineato come l'Università di Bologna si mantenga oggi tra i primi Atenei al mondo e seconda in Italia dietro al solo Politecnico di Milano - afferma il presidente del terminal container Tcr del porto di Ravenna Giannantonio Mingozzi - Un risultato che si deve anche agli investimenti ed ai nuovi corsi che l'Ateneo ha avviato nei Campus della Romagna e di Ravenna in particolare, con il sostegno e la partecipazione di Comune, Fondazione Cassa ed altre istituzioni creditizie e molte imprese del porto che aderiscono alle nuove discipline di laurea che l'Università propone in materia di logistica, trasporti, ingegneria, diritto portuale ed infrastrutture con i relativi Master di perfezionamento. Bologna si mantiene al 167esimo posto assoluto nella classifica generale, ma è interessante notare che nella "Reputazione Accademica" è al 73esimo posto al mondo grazie anche all'affidabilità delle strutture di servizio agli studenti, al numero di quanti arrivano da ogni Paese ed accrescono il ruolo internazionale di Alma Mater, nonchè alla qualità di studi e ricerche che vanno dai Beni Culturali a Scienze Ambientali, Legge, Medicina, Ingegneria, Scienze ed altre possibili opzioni. Un risultato così prestigioso premia anche la nostra città con 4000 iscritti e il record di immatricolazioni e di studenti stranieri, ormai consapevole del contributo che gli studi universitari offrono alle nuove generazioni ed al civismo dei nostri concittadini disponibili ad ogni collaborazione affinchè Ravenna continui ad essere ospitale e città aperta al mondo".

Il QS World University Rankings è una delle più note classifiche universitarie mondiali, consultata ogni anno da decine di milioni di studenti. Il ranking si basa sulle opinioni di 151.000 docenti, accademici e ricercatori e di 99.000 manager e direttori delle risorse umane, e comprende l’analisi di 16,4 milioni di pubblicazioni scientifiche, di 117,8 milioni di citazioni e i dati sulla distribuzione di 23 milioni di studenti e di circa 2 milioni di docenti e ricercatori