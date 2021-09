L'Università per adulti ricorda Rosalia Fantoni, ex presidente uccisa dal Covid

Venerdì 1 ottobre alle 20:45 all’interno dell’Aula Magna del Liceo Scientifico di Lugo, situato in via Orsini 6, l’Università per Adulti della città ricorderà Rosalia Fantoni, ex Presidente dell’Associazione che pochi mesi fa è venuta a mancare a causa del Covid-19. All’incontro Gianni e Paolo Parmiani omaggeranno Rosalia con alcune letture, accompagnati da Nicoletta Bassetti al violino, Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Michele Carnevali all’ocarina.

L’Associazione per lo sviluppo della cultura – Università per Adulti di Lugo si è vista costretta, come gli altri plessi scolastici, a interrompere le proprie attività in presenza durante il lockdown, chiusura compensata ad ogni modo da conferenze tematiche online durante i mesi primaverili. Ora però l’associazione è in procinto di riprendere quel cammino iniziato quasi quarant’anni fa, infatti i corsi culturali e linguistici sono in fase avanzata di organizzazione e presto saranno resi pubblici i provvedimenti che si è deciso di adottare.

Il persistere dei pericoli di pandemia costringe a limitare l’accesso a un numero ridotto di persone; è quindi obbligatoria la prenotazione, con precedenza per i soci dell’Associazione per lo sviluppo della cultura. L’entrata sarà consentita solo ed esclusivamente dietro presentazione del certificato di vaccinazione o di tampone negativo, entrambi in corso di validità. Le prenotazioni si riceveranno al numero telefonico 0545900197 e/o cell. 3341642913, da lunedì 27 settembre a giovedì 30 settembre, dalle 16 alle 18.