L'uomo più anziano di Cotignola taglia il traguardo del secolo di vita

Martedì 5 dicembre Tullo Ancherani, l’uomo più anziano di Cotignola, ha compiuto 100 anni. Nato a Cotignola il 5 dicembre 1923, ha sempre vissuto in una zona di campagna nella prima periferia del paese. Di professione agricoltore, si è sposato con Alba nel 1947 e sono rimasti insieme per ben 73 anni. Hanno avuto una unica figlia, Gianfranca, che vive a Cotignola. La moglie Alba era casalinga ed è deceduta nel 2020.

Tullo ha sempre avuto una grande passione per la caccia, a cui dedicava la maggior parte del suo tempo libero. Amava cacciare con il suo cane, soprattutto in montagna, e quando rimaneva in zona condivideva un capanno con altri cacciatori; amava anche fare piccoli lavori di muratura: "Si è sistemato da solo la casa - racconta la figlia Gianfranca - ed era bravo, tanto che anche i vicini gli affidavano dei lavoretti". Oggi Tullo, in buona forma nonostante sia costretto alla sedia a rotelle, risiede presso la casa di riposo Don Carlo Cavina di Lugo.

Il sindaco Luca Piovaccari questo pomeriggio ha raggiunto il neocentenario per festeggiarlo insieme alla figlia, alla nipote e a tutti gli ospiti della struttura e per consegnargli un omaggio e portargli gli auguri di tutta la comunità cotignolese.