La provincia è sott'acqua: scuole chiuse anche giovedì, ecco dove

Dopo il disastro di martedì e dato il perdurare del maltempo, diversi Comuni del Ravennate hanno deciso di mantenere la chiusura delle scuole e di altre strutture anche per la giornata di giovedì 18 maggio.

RAVENNA - Il Comune di Ravenna ha previsto anche per la giornata di domani giovedì 18 maggio la chiusura dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale, dei centri di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili e dei centri socio – occupazionali. Confermata anche la chiusura dei cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

CERVIA - Viste le previsioni meteo e le indicazioni della Prefettura di Ravenna, l’amministrazione comunale di Cervia ha assunto i seguenti provvedimenti per affrontare l’emergenza prevista anche per giovedì 18 maggio: chiusure delle scuole di ogni ordine e grado compresa la scuola di musica nel giorno di giovedì 18 maggio; chiusure delle strutture e impianti sportivi comunali, biblioteca e musei nel giorno di giovedì 18 maggio; chiusure dei centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali nel giorno di giovedì 18 maggio. E’ stato sospeso il mercato di giovedì 18 maggio in Piazza Andrea Costa.

BASSA ROMAGNA - Resteranno chiuse nella giornata di giovedì tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutti i Comuni della Bassa Romagna: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno. Chiusi inoltre nella giornata di giovedì i servizi educativi, centri diurni e socio assistenziali. Annullati tutti i mercati. Si invitano tutti i cittadini a evitare il più possibile gli spostamenti e non recarsi nel modo più assoluto nelle zone allagate o critiche: è pericoloso e si ostacolano le operazioni di soccorso.

ROMAGNA FAENTINA - Domani giovedì 18 maggio le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in tutti i Comuni dell'Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

RUSSI - Anche a Russi domani giovedì 18 maggio scuole, asili e altri servizi educativi rimarranno chiusi.

