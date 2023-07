La storica azienda di pentole dona 500 kit di padelle e prodotti per la cucina agli alluvionati

Lagostina, storico brand leader nella produzione di pentolame in acciaio e pentole a pressione, si attiva a supporto della popolazione di Faenza, Cesena e Cervia a seguito dell’alluvione. Un aiuto che ha visto i dipendenti di Groupe SEB Italia e del sito produttivo di Lagostina fianco a fianco in un’iniziativa volta a sostenere le migliaia di persone colpite e attualmente sfollate.

Nello specifico, da una parte i dipendenti delle due aziende si sono attivati in una raccolta fondi destinati al sostegno della Caritas di Cesena, dall’altra sono stati messi a disposizione 500 kit di pentole, padelle e altri casalinghi e un migliaio di prodotti misti per la cucina destinati a sostenere in maniera concreta il ritorno progressivo alla normalità quotidiana di numerose famiglie faentine e cervesi.

L'azienda ha risposto all’appello ricevuto dalla Protezione Civile di zona al sostegno degli alluvionati e si è attivata in breve tempo e su più fronti per dare un supporto immediato alle persone coinvolte. I carichi sono giunti presso la Parrocchia di Cervia e l’hub logistico appositamente allestito a Faenza, un centro unico di raccolta e distribuzione per gli aiuti donati alla popolazione locale da aziende e privati, dove gli abitanti potranno ricevere anche l’aiuto firmato Lagostina.