La banca dona carrozzine basculanti per 12mila euro alla casa per anziani

Si è tenuta nella mattinata di mercoledì, presso il giardino della Casa residenza anziani Sassoli di Lugo, la consegna di dieci carrozzine polifunzionali basculanti donate dalla Bcc ravennate forlivese e imolese all’Asp dei Comuni della Bassa Romagna e destinate alle strutture di Lugo, Bagnacavallo, Conselice e Voltana. La donazione, il cui valore è di circa 12mila euro, è particolarmente significativa in quanto le poltrone polifunzionali basculanti sono considerate il top di gamma per la gestione dei pazienti con gravi problemi articolari.

Hanno partecipato il presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Eleonora Proni, il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il sindaco referente per le Politiche del welfare dell’Unione Luca Piovaccari. Per la Bcc ravennate forlivese e imolese erano presenti il presidente del Comitato locale di Lugo Emanuela Bacchilega, il capo Area Territoriale di Lugo Fabiana Turchi e il past president del Comitato locale di Lugo Raffaele Gordini. Per l’Asp dei Comuni della Bassa Romagna sono intervenuti l’amministratore unico Pierluigi Ravagli, il direttore Monica Tagliavini e la coordinatrice del Sassoli Greta Ghetti.