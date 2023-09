La banca dona quasi 300mila euro alle famiglie alluvionate: come fare domanda

Un contributo di 283.570 euro a favore delle famiglie residenti nei territori drammaticamente colpiti dalla terribile alluvione del maggio scorso: un aiuto concreto per pagare una o più mensilità del canone di affitto o una o più rate del mutuo in essere. E’ questo il contributo che la Cassa di Ravenna Spa ha erogato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna grazie alla sensibilità della propria clientela che ha sottoscritto il prestito obbligazionario senior della durata di 3 anni emesso dalla Cassa per correre in aiuto delle popolazioni colpite dalla terribile alluvione. L’importo complessivamente collocato da Cassa di Ravenna e Banca di Imola ammonta a 4.051.000 euro.

Il contributo di 283.570 euro è stato ufficialmente consegnato dal Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri (nella foto la cerimonia di consegna alla presenza del Direttore Generale e del Vicedirettore della Cassa di Ravenna Nicola Sbrizzi e Alessandro Spadoni e del Segretario della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Giancarlo Bagnariol).

Sarà, quindi, ora la stessa Fondazione a distribuirli secondo questi criteri: famiglie residenti nei territori censiti come alluvionati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61 del 1° giugno 2023 “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"; attestazione ISEE valido per l’anno 2023 inferiore o uguale a massimo 35.000 euro; titolari di mutuo ipotecario prima casa presso qualsiasi banca e/o contratto di affitto stipulato dopo l’01/05/2023 per esigenze abitative dovute all’inagibilità dell’abitazione principale.

La devoluzione, che sarà concessa sia a clienti della Cassa di Ravenna sia a non clienti, sarà di minimo 500 euro per ogni richiesta accolta, fino ad esaurimento del plafond. Nel caso in cui lo stesso richiedente sia titolare di un mutuo prima casa, sia di un contratto di affitto sottoscritto dopo il 01/05/2023, la devoluzione sarà di 1.000 euro fino ad esaurimento plafond.

Le domande dovranno essere presentate dal 2 ottobre al 31 ottobre prossimi presso la sede della Fondazione ed anche tramite le filiali della Cassa utilizzando apposita modulistica reperibile nel sito della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna.